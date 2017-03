Um homem de 36 anos foi morto com um golpe de machado na cabeça durante a madrugada desta segunda-feira em Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina. Por volta das 2h de hoje, após o trabalho, a esposa da vítima chegou em casa e encontrou o corpo de Alex Santos na cama com uma ferida no crânio. O filho do casal, um adolescente de 16 anos, que é o que o principal suspeito, não estava no local e, segundo informações da Polícia Militar (PM), teria fugido do local com o carro da família. Apesar das buscas, o menor ainda não foi localizado.

Conforme a central de polícia da região, a vítima não tinha passagens pela polícia e não há registros de violência envolvendo pai e filho. Na casa, a PM também não encontrou sinais de arrombamento ou furto. O machado usado no crime era da família e foi encontrado ao lado do corpo.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado e nesta manhã foi até o local para colher informações e provas. A delegacia de homicídios de Abelardo Luz deve abrir inquérito para investigar o caso.

