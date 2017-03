1 - Familiares pedem justiça no velório das três irmãs em Cunha Porã

O feriado de Carnaval seria o dia de reunir a família Horbach para um churrasco. Mas eles acabaram se reunindo para chorar e lamentar a morte de Julyane Horbach, 23 anos, Rafaela Horbach, 15 anos, e Fabiane Horbach, 12 anos, num triplo homicídio ocorrido por volta das 21h de terça-feira, na linha Sabiazinho, interior de Cunha Porã. O enterro aconteceu na mesma cidade, na tarde desta terça-feira.



Foto: Montagem / Acervos pessoais

2 - Quarta-feira de Cinzas deve ser de trânsito intenso nas rodovias federais de Santa Catarina

O movimento que os motoristas enfrentaram nesta terça-feira nas rodovias estaduais de Santa Catarina deve se repetir na Quarta-feira de Cinzas, porém, nas rodovias federais. Apesar de não indicar os principais pontos de retenção, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acredita que a madrugada e a manhã de quarta-feira devem ser os períodos de maior movimento nas BRs, contrariando a previsão de que os foliões enfrentariam um aumento de até 60% no fluxo durante o período.



Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

3 - Suspeito de esfaquear filho e ex-enteada em Camboriú se apresenta à polícia em Itapema, no litoral Norte



Apontado pela polícia como principal suspeito das tentativas de homicídio praticadas contra o próprio filho, de 14 anos, e da ex-enteada, de 17 anos, o pescador Jardel Manoel Camilo, 31 anos, se apresentou à polícia no fim da tarde desta terça-feira. Ele estava desaparecido desde a noite de segunda-feira, quando o rapaz e a moça foram atacados com golpes de faca em Camboriú, no litoral Norte de SC.



4 - Viúvas homenageiam jogadores da Chapecoense três meses após acidente

Nesta terça-feira de Carnaval completam-se três meses da tragédia aérea da Chapecoense. Pelo Instagram, as viúvas de alguns jogadores aproveitaram a data para relembrar os atletas e homenagear os companheiros que partiram.



Foto: Reprodução / Instagram

5 - Adotados ainda bebês, irmãos de Santa Catarina se encontram 53 anos depois

Cinco de nove irmãos, adotados ainda bebês e hoje na faixa dos 50 e 60 anos, se encontraram com a ajuda da internet. Nascidos em Salto Veloso, Meio-Oeste de Santa Catarina, cada um foi criado em um lar diferente. Uma das irmãs, Evanilde Lemke, 53 anos, foi levada para o Rio Grande do Sul, e há alguns meses, decidiu procurar pelos familiares através das redes sociais. No final de semana, os irmãos de abraçaram pela primeira vez, depois de se encontrar pela internet.



Foto: Arquivo pessoal / Divulgação