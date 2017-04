A cidade de Fraiburgo, no Meio-Oeste catarinense, amanheceu mais uma vez assustada com a violência. Por volta das 3h30min, pelo menos 15 pessoas, segundo a Polícia Militar, explodiram duas agências bancárias no centro da cidade. No mês passado, um dos bancos já havia sido alvo de bandidos. Durante a ação desta madrugada, tiros disparados atingiram a fachada de outros estabelecimentos e casas próximas. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Segundo informações da Rádio Fraiburgo, o grupo tinha armamento pesado e bloqueou as ruas que davam acesso às agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Os dois locais explodidos ficam próximos da praça da cidade e foram assaltados simultaneamente. A PM foi acionada, mas quando chegou no local os suspeitos já haviam fugido. A valor levado não foi informado.

Ao menos dois caixas do Banco do Brasil foram destruídos Foto: Flávio Furtado / Rádio Fraiburgo

Com a explosão, agências ficaram danificadas. No Banco do Brasil, ao menos dois caixas foram destruídos. Já na Caixa, a vidraça da frente ficou estilhaçada. Os dois locais foram isolados e interditados para a perícia da Polícia Civil nesta manhã.

Vidraça da caixa Econômica veio ao chão Foto: Flávio Furtado / Rádio Fraiburgo

De acordo com o tenente da Polícia Militar, Marcos Castro, na fuga, os assaltantes usaram uma caminhonete. Cerca de meia hora depois do crime, o veículo foi encontrado incendiado na SC-452, entre as cidades de Monte Carlo e Fraiburgo.

Duas explosões em menos de um mês

Câmeras de segurança em um estabelecimento próximo flagraram toda ação Foto: Polícia Civil / Divulgação

Na madrugada do dia 30 de março, ao menos cinco homens explodiram a agência do Banco do Brasil na cidade. O grupo chegou por volta das 3h30min e ficou cerca de 15 minutos no local. Durante a ação, tiros de fuzil também foram disparados. Câmeras de segurança de um estabelecimento próximo flagraram toda ação.

