Ninguém ousou tirar os olhos do céu durante a apresentação da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira (FAB) no 32º Festival Brasileiro de Aeromodelismo (Fesbraer), em Gaspar. A organização do evento liberou a pista de voo ao público minutos antes do espetáculo dos sete pilotos, que começou pontualmente às 16h de sábado.



Assim que as aeronaves chegaram ao céu de Gaspar, vindos de Navegantes, o festival de "uau", "quase bateu" e "uhul" não cessou mais. Pessoas de todas as idades se empolgaram e sequer viram passar os aproximadamente 35 minutos, que passaram voando durante a principal atração do dia.



Em terra o capitão aviador e piloto 5 da equipe, Pedro Augusto Esteves, foi assediado após narrar as manobras dos companheiros no ar. Quase sem voz após o show, ele conversou, tirou fotos com crianças e adultos e contou que sempre é requisitado pelo público ao fim de cada espetáculo:



— Quando há possibilidade de pouso, os pilotos são bastante assediados também. As pessoas querem fazer fotos e dar os parabéns. Fico muito feliz com este contato — cita.



Aliás, foi ele que explicou e guiou o público durante a apresentação mostrando a localização das aeronaves e o melhor momento para preparar a máquina e não perder o clique especial. Ao final da apresentação, os pilotos se despediram e agradeceram o público com uma formação que desenhou um coração no céu de Gaspar.



— Acredito que o locutor é responsável por essa participação do público. Faz muita diferença nessa interação — comenta Esteves.



A organização do evento acredita que pelo menos 10 mil pessoas tenham passado pelo evento no sábado. Há pelo menos uma década o festival não recebia a Esquadrilha da Fumaça. A expectativa é de que 15 mil pessoas passem pelo Fesbraer este ano.



Festival segue até domingo



O 32º Fesbraer começou na sexta-feira e segue até domingo. Durante todo o dia 30, das 8h às 18h, haverá voos e demonstração de aeromodelos. O evento gratuito reúne admiradores do aeromodelismo e é considerado o maior da categoria no Brasil. O encontro ocorre no Clube de Modelismo Asas do Vale, na Rodovia Jorge Lacerda, 4.100, em Gaspar.