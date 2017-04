Um incêndio no Hotel Rech, no Centro de Braço do Norte, deixou três mortos e pelo menos seis feridos na madrugada deste domingo. As chamas começaram na lanchonete do hotel no térreo e a fumaça se espalhou pelos outros quatro andares. Segundo moradores da região, o hotel foi fundado na década de 1970 e é o mais antigo da cidade, no local também já funcionou um antigo cinema.

As chamas tiveram início por volta das 2h30min, madrugada deste domingo. Três pessoas morreram, todas por asfixia, segundo a guarnição da cidade: Cristina Miranda Schimitt, 59, Alexandre Frontino, 32, e Yasmin Streger, 13. Pelo menos outras seis pessoas estavam no hotel e foram encaminhadas para hospitais da região.

Uma delas é Anderson Vitorio, que contou à reportagem da RBS TV como conseguiu escapar do prédio em chamas. Ele conta que estava no primeiro andar assistindo televisão quando o hotel ficou sem energia. Assim, decidiu dormir, mas em seguida acordou com gritos e cheiro de fumaça. Vitorio tentou escapar pelo corredor, onde encontrou outro homem, mas como havia muita fumaça, voltaram para o quarto juntos. Os dois decidiram pular da janela para a marquise do hotel e depois usaram uma árvore para escapar do prédio.

Foto: Alexandre Frazão / Stylo FM

Sônia Mara Streger, mãe da menina que morreu, Yasmin Streger, contou à RBT TV que estava com a filha e com o marido em um quarto no terceiro andar. A família, que é do Paraná e estava de férias em Santa Catarina, parou no hotel para descansar antes de seguir viagem para Florianópolis. Quando sentiram o cheiro de fumaça e ouviram os gritos, desceram até o segundo andar, mas não conseguiram sair do hotel. Por isso, voltaram para o quarto, onde molharam algumas toalhas para se protegeram. Quando os bombeiros chegaram, pediram ajuda pela janela. A mãe conta que a filha desmaiou e acredita que tenha desmaiado também, já que não se lembra do resgate. O pai de Yasmin ficou em estado grave e foi internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão.

Já Cristina Miranda Schimitt era moradora de Gaspar e estava em Braço do Norte a passeio junto com o marido, Dionísio Schmitt. A família do casal informou que Dionísio está internado em observação no Hospital Santa Teresinha, mas passa bem.

A última vítima, encontrada no banheiro do terceiro andar durante o rescaldo do prédio, foi Alexandre Frontino. O jovem de 32 anos era natural de São Ludgero, cidade vizinha. Conforme informações extraoficiais, ele morava no hotel e era professor do município.

