O helicóptero Águia da Polícia Militar resgatou, na tarde deste sábado, a vítima da queda de um parapente no Morro das Antenas, em Jaraguá do Sul, no Norte do Estado.

O helicóptero Arcanjo 3 também foi acionado para auxiliar os Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul. De acordo com os bombeiros militares, a vítima foi localizada pela tripulação do helicóptero junto às árvores, em local de difícil acesso. A pessoa estava consciente e não sofreu lesões.

Também nesta tarde em Jaraguá do Sul, dois parapentes se chocaram e caíram próximo da rampa de salto, mas ninguém se feriu.

Com informações do G1 SC.



