A Polícia Civil prendeu preventivamente três homens suspeitos de matar o professor de educação física Telmo Vieira de Souza no início do ano, em Camboriú, no Norte catarinense. Maico Henrique Almeida, 20 anos, Matheus de Souza Rodrigues, 19, e Leandro de Souza Rodrigues, 18, foram capturados na última quinta-feira, após uma operação conjunta das polícias.

O professor foi encontrado morto na madrugada de 8 de janeiro, em uma trilha em frente ao Instituto Federal Catarinense de Camboriú. A vítima tinha marcas de pauladas, pedradas e facadas no corpo. Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime teria sido um desentendimento entre os jovens e o professor.

Em Santa Cecília, na última quinta-feira, a Polícia Civil cumpriu os mandados de prisão dos irmãos Matheus e Leandro, que estavam na mesma residência. Horas depois, em Caçador, Maico se apresentou na delegacia. Os três foram interrogados e encaminhados ao Presídio Regional de Caçador, ficando à disposição da justiça.

Em março de 2015, o professor havia sofrido uma tentativa de homicídio em Itapema, também no Norte. Ele foi esfaqueado por um adolescente que disse à PM ter sido abusado sexualmente por Telmo.

Com informações do G1*

