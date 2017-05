Anderson Aparecido Vitório, 32 anos, estava no quarto do Hotel Rech, no centro de Braço do Norte, quando ouviu gritos alertando para o incêndio, por volta das 2h deste domingo. Ele é um dos sete sobreviventes. O incêndio matou três pessoas. As chamas começaram na lanchonete do hotel no térreo e a fumaça se espalhou pelos outros quatro andares. Segundo moradores da região, o hotel foi fundado na década de 1970 e é o mais antigo da cidade, no local também já funcionou um antigo cinema.

Vitório é de Jacarezinho, no Paraná, e estava hospedado no local com a namorada, Kauane Cardoso dos Santos, de 16 anos, há uma semana. É montador de máquinas e veio para Braço do Norte para instalar um equipamento industrial na cidade.

- Era por volta de 1h50min e 2h30min e eu estava assistindo televisão. Neste período, eu não exatamente a hora, acabou a energia elétrica do quarto e então eu resolvi dormir. Quando eu cochilei, escutei um senhor gritando. Ele dizia: fogo, fogo. Até achei que era um bêbado na rua. Ai depois escutei a voz bem mais forte e abri a janela, não era na rua. Vi a fumaça, e corri para a porta. Não tinha ninguém, mas eu continuava ouvindo os gritos. Em seguida vi ele e consegui puxá-lo para dentro do quarto. Desci ele pela janela, pela marquise. Depois peguei minha namorada da marquise no colo. O senhorzinho pulou da marquise para a árvore, correndo o risco de se machucar ainda mais.

Vitório acredita que se passou meia hora até os bombeiros chegarem no local para começarem a apagar as chamas. Explica que, em pouco tempo, não dava para enxergar nada no seu quarto e que tudo aconteceu rapidamente. Ele e a namorada receberam alta do Hospital Santa Teresinha, de Braço do Norte, ontem à noite.



