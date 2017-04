Três pessoas morreram em um incêndio no Hotel Rech, no Centro de Braço do Norte, Sul do Estado. O edifício, localizado perto da Igreja Matriz, pegou fogo na madrugada deste domingo, 30, por volta das 3h. As chamas começaram na lanchonete do hotel, no piso térreo.



Segundo o Tenente André Corrêa Araújo, do Corpo de Bombeiro de Braço do Norte, pelo menos 10 pessoas estavam dentro do hotel no momento do incêndio. Três morreram: Cristina Miranda Schimitt, 59, Alexandre Frontino, 32, e Yasmin Streger, 13. De acordo com as primeiras informações, a causa das mortes teria sido inalação de fumaça.

Seis pessoas foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresinha, de Braço do Norte e estão internadas em observação. O pai de Yasmin foi transferido em estado grave para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão.

De acordo com os bombeiros, as chamas começaram no térreo e se propagaram até o primeiro andar, os outros pavimentos foram tomados pela fumaça. Até as 12h a equipe do Corpo de Bombeiros de Braço do Norte e do o Instituto Geral de Perícias (IGP) trabalhavam nos escombros. O laudo completo da perícia deve ser divulgado dentro de 30 dias.

