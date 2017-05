O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira que a abertura de ação penal contra governadores no Superior Tribunal de Justiça (STJ) não depende de autorização prévia das respectivas Assembleias Legislativas. Apesar de o julgamento ter sido apenas sobre os Estados de Mato Grosso, Piauí e Acre, a tese fixada deverá ser convertida em uma súmula vinculante, uma norma que vale para todo o território nacional.

Mesmo com decisão semelhante nesta quinta, o pleno do Supremo Tribunal Federal ainda vai julgar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) do PT de SC questionando o artigo 73 da Constituição Estadual, que fala que ¿um governador de SC será submetido a processo e julgamento, nos crimes de responsabilidade, perante a Assembleia Legislativa, e, nos comuns, perante o STJ, depois de declarada, por aquela, pelo voto de dois terços de seus membros, a procedência de acusação¿.

A Adin deveria ser votada nesta quinta-feira, mas acabou ficando de fora. A apreciação foi remarcada para 10 de maio. A ação do PT catarinense tramita no STF desde 1997. O ministro – já aposentado – Eros Grau era o relator. Em agosto de 2006, o ministro Ayres Britto pediu vista ao processo. Ele foi substituído por Roberto Barroso, que herdou a Adin de SC.

Esse julgamento não influencia na tramitação dos processos envolvendo SC na Lava-Jato porque o ministro Edson Fachin já disse que a Constituição Federal não prevê exigência de autorização prévia para processar governador em crimes comuns.