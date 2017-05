Fechado desde o início de março, quando funcionários pararam e médicos pediram demissão por falta de pagamento, o Hospital São Marcos, de Nova Veneza, reabriu as portas. Os atendimentos foram retomados na manhã desta sexta-feira somente no pronto-socorro, após assinatura com o novo administrador, Instituto Corpore. Nos primeiros trinta dias, somente moradores da cidade terão acesso ao atendimento de maneira gratuita. Pessoas de outras cidades deverão pagar uma taxa de R$50, até que o convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) entre em vigor.

A expectativa é atender cerca de 50 pessoas por dia neste primeiro mês. O número deve dobrar após o contrato, quando não haverá mais cobrança de taxa. O atendimento está restrito aos casos de urgência e emergência, enquanto os demais procedimentos deverão ser retomados nas próximas semanas. O contrato com o Instituto Corpore é de quatro meses, com o valor de R$ 463,2 mil, pago com recursos do Fundo Municipal de Saúde.

O Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV) teve o contrato rescindido em 7 de março, depois dos atrasos recorrentes no pagamento da folha. Antes de ser fechado, cerca de duas mil pessoas passavam por mês pelo pronto-socorro do São Marcos, que atendia moradores de Nova Veneza e região. Na época, o diretor administrativo do ISEV na unidade, Francisco Paiva, reconheceu os débitos deixados pelo Instituto, e disse que independentemente da mudança na gestão, o pagamento seria realizado.



