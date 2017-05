Pelo menos 48 aprovados no concurso público de 2014 pedem a convocação imediata para iniciarem os trabalhos na prefeitura de Florianópolis. De acordo com o grupo, a nova administração alega problemas financeiros para a contratação. No entanto, 264 comissionados foram nomeados pelo município entre janeiro e abril deste ano, de acordo com o Diário Oficial do município. Para chamar a atenção da população e do poder público, os concursados colocaram um outdoor na Beira-mar Norte questionado ação da prefeitura.

No edital de 2014, os 87 aprovados que preenchiam os pré-requisitos técnicos integrariam a Secretaria de Meio Ambiente (SMDU), o Instituto de Planejamento Urbano (IPUF) e a Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram). Porém, conforme alega o grupo de aprovados, apenas 38 profissionais foram chamados pela prefeitura desde 2015 — quando houve a homologação do concurso. Nesse período, 541 nomeações a cargos comissionadas foram publicadas no Diário Oficial do município — 277 somente na administração passada.



De acordo com Thiago de Almeida Bataglio, um dos aprovados no exame, os comissionados exercem funções que não são compatíveis com suas habilidades e que precisam de especialidade para serem desempenhadas.

— Faz muito tempo que a prefeitura alega que a situação se dá pela questão financeira. Mas colocar profissionais comissionados para exercer funções que precisam de pré-requisito e estudo, eles fazem. Se a gente não for chamado, existe a possibilidade de, no fim do prazo, termos que entrar com um mandado de segurança para garantir o nosso direito. Até lá, a gente fica nessa condição — diz Thiago.

Por meio de nota, a Secretaria de Administração argumenta que as funções desempenhadas pelos comissionados não correspondem aos cargos dos aprovados, e que dentro do número citado (264) existem cargos que "têm por missão chefiar e gerenciar a administração pública municipal". Assim, as funções dos concursados "não contemplam o gerenciamento da estrutura pública".

Ainda, segundo a administração, os demais aprovados no concurso devem ser chamados "tão logo a situação financeira do município melhore".

Ministério Público investigou desvio de função na Floram

Desde 2006, o Ministério Público da Capital investiga a relação de 28 servidores da Floram envolvidos em casos de desvio de função e supersalários. Em novembro do ano passado a Justiça determinou a volta imediata dos funcionários, todos comissionados, para a função de origem. No entanto, através do recurso os servidores conseguiram reverter a ação e os comissionados seguem alocados na Fundação.

