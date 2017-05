A cada R$ 1 gasto com diárias por servidor ou parlamentar do Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) desembolsou R$ 14,50 com a mesma finalidade em 2016. Um levantamento exclusivo realizado pelo Diário Catarinense com base em 67 mil viagens informadas no Portal Transparência mostra que, além dos gastos acima de outras câmaras legislativas, os deputados e funcionários da Alesc usaram mais da metade do benefício para deslocamentos entre quinta-feira e domingo e feriados, como Carnaval e Corpus Christi. A análise leva em conta os registros entre agosto de 2011 e fevereiro de 2017, período em que a casa passou a cadastrar recibos no portal.



A análise foi feita a partir do desenvolvimento de um código de programação. Com a colaboração de Marco Túlio Pires, ex-coordenador da Escola de Dados e que hoje lidera o Google News Lab na América Latina, e do analista de sistemas Rodrigo Brabo, dados públicos foram organizados para a reportagem.

É possível acessar a reportagem clicando neste link ou na imagem abaixo.

Foto: Arte DC / Agência RBS