A partir da próxima segunda-feira, o aeroporto de Lages, na Serra de Santa Catarina, terá o cronograma de voos alterado. Até setembro, o número de aeronaves que saem da cidade terão redução de seis para quatro por semana. Segundo a empresa Azul, responsável pelos pousos e decolagens, a medida foi feita por conta da condição climática da região que prejudica a regularidade e pontualidade nesta época do ano.



Segundo a companhia aérea, além do aeroporto Federal Antônio Correia Pinto, a medida ocorre também no Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Clientes que já adquiriram passagens de forma antecipada podem pedir o reembolso integral ou alterar a data do voo.

* Com informações do Bom Dia Santa Catarina

