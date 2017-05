Uma bebê de apenas dois meses morreu na noite do último sábado em Presidente Castello Branco, no Oeste de SC, após um acidente de carro no interior da cidade. O acidente ocorreu por volta das 23h na comunidade Linha Imigra. Outras quatro crianças, todas irmãs entre 2 e 10 anos, ficaram gravemente feridas e foram levadas ao Hospital São Francisco, em Concórdia. Segundo os bombeiros, no momento do acidente haviam sete pessoas dentro de veículo.

Conforme informações do site G1, o motorista e pai das crianças, um homem de 34 anos, perdeu o controle do veículo e bateu a lateral do Fiat Uno contra uma árvore às margens da rodovia. A mãe das crianças, 29 anos, estava no banco do carona e segurava a bebê que morreu.

De acordo com os bombeiros voluntários, as vítimas não usavam cinto de segurança e o veículo não possuía cadeirinhas para crianças.



*Com informações do site G1

