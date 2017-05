1 - Chapecoense conquista o Catarinense 2017

Pouco mais de cinco meses após a tragédia aérea envolvendo o time, a Chapecoense se reconstruiu e conquistou o Campeonato Catarinense. Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Avaí, neste domingo, na Arena Condá, o título foi garantido pela vitória por 1 a 0 na Ressacada, no primeiro jogo. Confira a a festa da torcida.



Foto: Marco Favero / Agencia RBS

2 - Ex-secretários de Infra e Obras da Capital são condenados no TCE/SC



O ex-secretário de Obras de Florianópolis, Djalma Vando Berger, e o ex-secretário de Infraestrutura da Capital, Luiz Américo Medeiros - servidor efetivo da prefeitura que está de licença-prêmio -, bem como a Construtora JB Ltda foram condenados pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina ao pagamento de multa de R$ 1.000.230,08 aos cofres do executivo municipal. A condenação, 12 anos depois, se deu por pagamentos realizados indevidamente pela Prefeitura da Capital à construtora em razão de serviços não executados referente às obras de reforma da ala norte e passarelas do Mercado Público Municipal, realizadas em 2005, meses depois do incêndio que destruiu parte da história edificação.



3 - Emmanuel Macron é eleito presidente da França

O candidato centrista Emmanuel Macron, de 39 anos, foi eleito neste domingo o mais jovem presidente da França, após derrotar a candidata de ultradireita Marine Le Pen. Segundo estimativas de institutos de pesquisa, Macron obteve entre 65,5% e 66,1% dos votos, à frente da oponente, com 33,9% e 34,5% dos votos, e será o presidente mais jovem da história da França.



Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

4 - Homem é morto com tiro na cabeça na Capital

Um homem de 35 anos foi morto com disparos de arma de fogo na cabeça na manhã de sábado, em Ratones, Norte da Ilha de Santa Catarina. A vítima estava dentro de um carro quando foi baleada. O corpo do homem, cujo nome ainda não foi divulgado pela Polícia Civil, foi encontrado pela Polícia Militar por volta do meio-dia de sábado, mas o crime teria ocorrido durante a madrugada. Com o homicídio, Florianópolis registra 79 mortes violentas intencionais em 2017.



5 - Dois homens são encontrados mortos em carro submerso em Siderópolis



Dois homens foram encontrados mortos dentro de um carro na localidade de Jordão Médio, em Siderópolis, no Sul de SC. A Polícia Militar de Criciúma foi acionada por volta das 9h deste domingo para atender uma ocorrência no município vizinho: um Fiat Uno, com placas de Criciúma, estava submerso na Cachoeira Bianchini, famoso ponto turístico da região.