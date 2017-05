Quatro pessoas morreram após uma colisão frontal na SC-305 em Campo Erê, no Oeste catarinense, na tarde deste domingo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMVr), o acidente aconteceu no km 26,100 por volta das 18h20min. Em um dos veículos, um Gol com placas do Mato Grosso do Sul, estava os quatro ocupantes que morreram no local. No outro carro, um Astra com placas de Campo Erê, havia três pessoas e duas precisaram ser encaminhadas ao hospital.

Todas as quatro vítimas, três homens de 20, 21 e 22 anos e uma adolescente de 16 anos, do Gol ficaram presas as ferragens foram retiradas com auxílio de um equipamento hidráulico. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

Veja o momento em que as vítimas foram resgatadas:

