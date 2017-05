As condições das viaturas da Polícia Militar (PM) no Estado forçaram o Comando-Geral da corporação a mudar planos e dedicar R$ 6,5 milhões para a compra de motos e carros que serão usados como viaturas. O valor está dentro do programa Pacto Por Santa Catarina, mas antes estava previsto para ser aplicado na ampliação de um dos prédios da PM.

A reforma seria feito no quartel do Comando-Geral, no Centro de Florianópolis. Mas, diante dos problemas dos veículos que circulam diariamente, o comandante da corporação no Estado, Paulo Henrique Hemm, foi obrigado a mudar de ideia. Com isso, os serviços que iriam funcionar na nova parte do prédio serão adaptados no futuro Complexo da Secretaria de Segurança Pública (SSP), na área Continental da Capital.

A primeira parte dos veículos já foi entregue. O ato oficial ocorreu no dia 24 de abril, onde 50 motos foram repassadas aos policiais. Além disso, outras 10 motos de 600 cilindradas vão ser compradas. O edital está praticamente concluído e em 90 dias as motocicletas devem rodar.

Nos próximos 10 dias a SSP vai lançar um edital para a compra de 33 carros que serão usados como viaturas. Treze serão caminhonetes de grande porte e 20 de médio porte. A previsão é que em, no mínimo, 120 dias os veículos estejam prontos para serem entregues. A demorá maior nos carros por conta da parte de produção dele e depois a adaptação, que é colocar os equipamentos, modificações, sistema de rádio, iluminação, entre outros.

Segundo o coronel Hemm, há outra previsão de compra de novas viaturas, mas o processo ainda está em discussão na Secretaria da Fazenda. Na aula inaugural do novo curso de formação de 950 policiais militares em Florianópolis, nesta terça-feira, o governador Raimundo Colombo disse que a mudança na frota é necessária diante da alta demanda. Para ele, uma viatura com três anos precisa ser substituída pela quantidade de quilômetros que roda.

Os relatos das condições dos veículos começaram a se intensificar no começo deste ano, principalmente na Capital. Em janeiro, na coluna Visor, a repórter do DC Ângela Bastos publicou que os policiais do Norte da Ilha reclamavam das viaturas.

Leia também:

Polícias militares do norte da Ilha reclamam do estado das viaturas

Polícia Militar sofre com desfalque de viaturas em Blumenau