1 - Relator da CPI da Funai e do Incra sugere indiciar 29 pessoas em Santa Catarina



Com 3.385 páginas, foi divulgado hoje o parecer da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) Funai-Incra 2 que apura supostas irregularidades em áreas indígenas e quilombolas no país. Entre os 102 pedidos de indiciamentos, 29 são de pessoas de Santa Catarina: lideranças, antropólogos, representantes de entidades como Conselho Indigenista Missionário (Cimi).



Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

2 - STF absolve senador Dário Berger por acusação da época em que foi prefeito de Florianópolis



A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) absolveu o senador Dário Berger (PMDB) das acusações de suposta prática dos crimes de prevaricação (artigo 319, do Código Penal) e de uso indevido, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos (artigo 1º, inciso II, do Decreto-lei 201/1967) durante o mandato dele como prefeito de Florianópolis, entre 2008 e 2012. A decisão de julgamento, publicada nesta terça-feira, foi unânime e acolheu manifestação do próprio Ministério Público Federal (MPF).



3 - Comissão da Câmara aprova texto principal da reforma da Previdência

Os deputados da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados aprovaram, na noite desta quarta-feira, o parecer do relator Arthur Maia (PPS-BA), por 23 votos a 14. Não houve abstenções. O presidente da comissão, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), já encaminhou a votação dos destaques do texto principal aprovado.



4 - Tribunal de Justiça dá andamento a processo contra Leonel Pavan

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) decidiu, nesta quarta-feira, dar prosseguimento à ação penal que apura suposta corrupção passiva praticada pelo secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte Leonel Pavan (PSDB) no âmbito da Operação Transparência. Deflagrada pela Polícia Federal em 2009. A a ação foi um desdobramento da Operação Carga Pesada 2, de 2008, e apurou que o tucano, então vice-governador de SC, teria recebido R$ 100 mil de propina para interceder por uma empresa de combustíveis junto à Secretaria da Fazenda.



5 - Arraia gigante surpreende pescadores

Parece história de pescador, mas fotos e vídeos comprovam que Pedro Ricardo Xavier, 37 anos, não exagera ao falar da experiência que define como a mais aterrorizante de seus 25 anos de pesca. Na segunda-feira, Dia do Trabalhador, ele foi tentar a sorte em sua bateira e se assustou ao ver uma arraia maior que o barco presa ao cabo que sustenta a rede.



Foto: RENÊ ADAM SANDRI / Arquivo Pessoal