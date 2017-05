Imagem da fachada do presídio masculino de Tubarão, no Sul de SC

Um detento que estava no regime semiaberto no presídio de Tubarão, no Sul de SC, fugiu da carceragem no início da noite desta segunda-feira. Conforme informações obtidas pelo site G1, o homem pulou o muro do complexo e perto das 18h45min e ainda não foi recapturado.

O Departamento de Administração Prisional (Deap) informou que o detento estava preso pelo crime de roubo, mas não repassou sua identidade.

*Mais informações em breve

Leia mais notícias:

Apenas neste ano, pelo menos 39 detentos fugiram em Santa Catarina