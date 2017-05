Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito na SC-401, no Norte da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, neste sábado. A ocorrência foi registrada por volta das 5h30min no km 17,800 da rodovia, no sentido Centro.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), houve uma colisão frontal entre um carro e uma motocicleta. As vítimas, que morreram no local, foram os ocupantes da moto. O motorista do carro, ainda conforme a PMRv, estava embriagado. O teste de bafômetro do condutor deu positivo para presença de álcool no sangue, com 0,68 miligramas/litro (mg/l), o que configura como crime de trânsito. O condutor foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia na Capital, na Trindade.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, atendimento seguiu até cerca de 7h30min, depois trânsito na rodovia foi completamente liberado.



Leia também:



Confira os cuidados necessários para evitar explosões com gás de cozinha



Acesso ao bairro Roçado, em São José, será alterado na BR-101



Entidades e Judiciário catarinenses criticam projeto de lei que altera as regras do trabalho rural



Cidades pequenas de Santa Catarina dependem da União para sobreviver