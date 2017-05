A Guarda Municipal conseguiu deter dois jovens que apedrejaram coletivos urbanos na manhã desta segunda-feira na BR-101, em São José. Os rapazes têm 19 e 20 anos e foram levados para a Central de Polícia da cidade.

Segundo a Guarda, uma viatura passava pelo local quando algumas pessoas relatam que a dupla estava jogando pedra nos veículos. Em buscas na proximidades eles foram encontrados e detidos. Inicialmente a informação era que um coletivo havia sido atingido, mas depois os agentes ficaram sabendo de outros três casos.

Adolescentes invadem supermercado

A Guarda Municipal de São José teve mais trabalho no começo da tarde desta segunda-feira com quatro adolescentes no Bairro Praia Comprida. Uma denúncia anônima informou que o grupo havia entrado no Supermercado Bistek da região.

Pelas câmeras de segurança os plantonistas conseguiram avistar o quarteto em uma escada externa. Com o apoio da Polícia Militar (PM), a Guarda conseguiu detê-los. Eles foram levados para a Delegacia de Proteção à Criança, Mulher e Adolescente de São José.

