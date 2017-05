Ao menos duas pessoas tentaram furtar a agência de uma cooperativa no município de Canelinha, na Grande Florianópolis, durante noite desta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar (PM), por volta das 22h50min, dois homens foram flagrados pelo sistema de segurança do prédio furando as paredes para entrar no local. Dentro da agência a dupla tentou arrombar o cofre.

Com a chegada dos policiais que faziam ronda, os dois homens fugiram do local e ainda estão foragidos. Segundo o tenente da PM de São João Batista, Paulo Farias, na parte da frente da agência não havia sinais de arrombamento. No entanto, com a chegada de reforço, nos fundos do prédio quatro buracos foram encontrados na parede.

— Eles fizeram quatro furos na parede. Na frente da agência não apareceu nada, mas eles estavam atrás. A gente chegou e eles já tinham ido embora, pois o alarme tocou. No fim, saíram foragidos para o mato e não levaram nada.

Dupla fez buracos na parede para entrar no local Foto: Políci Militar de São João Batista / Arqruivo Pessoal

Na fuga, os homens abandonaram uma mala materiais utilizados para o arrombamento e equipamentos que seriam utilizados para cortar os caixas eletrônicos. A PM continua nas buscas dos foragidos.

Leia mais notícias:

Duas agências bancárias são explodidas em Fraiburgo, no Meio-Oeste

Criminosos explodem com dinamite dois bancos em Salto Veloso