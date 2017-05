A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) em Santa Catarina definiu nesta quinta-feira a Personalidade de Vendas 2017 em Santa Catarina. O empresário Topázio Silveira Neto, da Flex Contact, foi escolhido pelo colegiado da entidade em votação que ocorreu até o último dia 30 de abril. Concorriam com ele Nelson Füchter Filho (Le Monde), Nilso Berlanda (Grupo Berlanda), Osmari de Castilho Ribas (Portonave), Pedro Assis (Agemed) e Rogério Siqueira (Beto Carrero World).

O empresário é sócio e presidente da Flex - Empresa de Gestão de Relacionamentos, que apresenta taxas de crescimento superior a 20% nos últimos 3 anos. A Flex conta com mais de 12 mil profissionais distribuídos em 13 unidades de operação em Florianópolis (matriz), São Paulo, Lages e Xanxerê.



Topázio é empresário do setor de Contact Center desde 1998. Desde lá, foi sócio e executivo de diversas empresas nacionais e multinacionais no segmento. Além do mercado empresarial, tem atuação em entidades representativas de classe, tendo sido presidente executivo da Associação Brasileira de Telesserviços.

No ano passado, a Personalidade de Vendas foi o diretor da RBS SC, Mário Neves. Realizada há 24 anos, essa é a principal premiação empresarial de Santa Catarina.

