O setor industrial de Santa Catarina teve um aumento de 15,5% no faturamento de fevereiro para março de 2017, segundo dados levantados pela Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc). Porém, em relação ao mesmo mês de 2016, o resultado ficou em -2%. Já no acumulado do ano, o faturamento primeiro trimestre fechou com -2,9%.

As áreas que tiveram maior faturamento foram a de produtos diversos (15,52%) e informática (9,31%). O destaque negativo ficou com a metalurgia (-13,35%) e a produção de bebidas (-8,39%).

Também apresentaram resultados positivos na comparação mensal a massa salarial (aumentou 1,2%) e as horas trabalhadas na produção (6,1%). Porém, juntamente com o indicador de utilização da capacidade instalada, ficaram negativos na comparação anual e no acumulado do primeiro trimestre. Veja o levantamento completo.

Para a Fiesc, o crescimento no faturamento de fevereiro para março não encerrou o ciclo de instabilidade. Mas os empresários do setor observam leve melhora no desempenho.