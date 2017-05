De sexta-feira até esta segunda-feira, durante o feriadão do Dia do Trabalhador, as estradas de Santa Catarina registraram pelo menos 12 mortes em acidentes nos trechos estaduais e federais. Um destes casos foi registrado na área rural do Oeste catarinenses.

Veja abaixo as informações com base nos relatórios da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e da Polícia Rodoviária Federal, que atenderam a maior parte dos acidentes:

1º de maio, segunda-feira

Às 16h35min desta segunda-feira, o condutor de uma motocicleta com placa de Iporã do Oeste morreu ao colidir na traseira de uma Fiesta de São Miguel do Oeste na SC-163, em Iporã do Oeste. O acidente foi no Km 84,5 da rodovia. A vítima, de 33 anos, não teve o nome divulgado.

Mais cedo, às 12h30min, Marco Antonio Faria Corbella, 41 anos, morreu na SC-410, em Nova Trento. Ele conduzia uma moto BMW R 1.200. Segundo a PMRv, o motociclista teria perdido o controle da moto que conduzia. Após sofrer a queda, ele ainda teria se chocado contra um poste, que caiu sobre a via e interrompeu o trânsito. O socorro foi acionado, mas a vítima morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Brusque.

30 de abril, domingo

Por volta de 23h30min, na SC-443, em Criciúma, uma mulher de 39 anos que não teve a identidade divulgada pela PMRv morreu no Km 26 da rodovia. Ela dirigia um Celta de Criciúma quando perdeu o controle do veículo e saiu da pista.



Em Ituporanga, na noite de domingo, às 20h45min, um jovem de 21 anos morreu no Km 270 da SC-110. O Cruze conduzido por ele bateu em uma casa à margem da rodovia. O nome dele não foi divulgado.



Às 20h, na BR-282, em Joaçaba, um motociclista de 25 anos morreu em uma colisão lateral. O acidente ocorreu no Km 390 da rodovia. A moto em que a vítima estava, com placas de Capinzal, se envolveu na batida com um Astra, com placas de Ponte Serrada. A PRF não divulgou o nome completo da pessoa morta, apenas as iniciais.



No começo da noite de domingo ocorreu o acidente mais grave do feriadão, em Campo Erê, no Oeste de Santa Catarina. Quatro pessoas morreram na colisão frontal entre um Astra de Campo Erê e um Gol de Canarana (MT). As vítimas que morreram estavam no Gol. Eram três homens de 20, 21 e 22 anos e um adolescente de 16 anos. As identidades dos quatro não foram divulgadas pela PMRv. Leia mais sobre esse acidente aqui.



28 de abril, sexta-feira

No final da manhã de sexta-feira passada, às 11h35min, na BR-470, em Ponte Alta, a batida entre um caminhão e um carro matou um homem de 45 anos, que não teve o nome divulgado pela PRF. O acidente foi entre um Uno, com placas de Otacílio Costa, onde estava o condutor que morreu, e um caminhão de Bom Princípio (RS).



Uma bebê de apenas dois meses morreu na noite do último sábado em Presidente Castello Branco, no Oeste de SC, após um acidente de carro no interior da cidade. O acidente ocorreu por volta das 23h na comunidade Linha Imigra. Outras quatro crianças, todas irmãs entre 2 e 10 anos, ficaram gravemente feridas e foram levadas ao hospital. Segundo o site G1, o motorista e pai das crianças, um homem de 34 anos, perdeu o controle do veículo e bateu a lateral do Fiat Uno contra uma árvore às margens da rodovia. A mãe das crianças, 29 anos, estava no banco do carona e segurava a bebê que morreu.



No mesmo dia, à noite, às 22h50min, uma saída de pista deixou um homem de 55 anos morto na BR-101, em São José. Ele dirigia uma Montana, com placas de São José. A PRF não divulgou o nome completo da pessoa morta, apenas as iniciais.



