O Gestão de Valor 2017 realiza na próxima quinta-feira, dia 11 de maio, o segundo encontro do projeto neste ano. O debate ocorre a partir das 8h30min, no auditório da Engie no Parque Ambiental Encantos do Sul, em Capivari de Baixo. As inscrições são gratuitas e já estão abertas neste link. Confira abaixo os nomes dos painelistas, que serão mediados pela editora do Diário Catarinense Júlia Pitthan.

Hugo Olivo, CEO Grupo La Moda



Graduado em Ciências Contábeis, Hugo Olivo ingressou na La Moda aos 17 anos e é o sucessor dos fundadores da empresa na liderança da companhia. Atuou em diversas frentes corporativas, passando por todas as áreas de negócio até assumir a Presidência Executiva em 2008. Apaixonado por estratégia e gestão, conduziu o processo de redesenho estrutural da organização e liderou o recente e explosivo crescimento da empresa, que passou a figurar dentre as principais companhias de moda do país. A La Moda é detentora das marcas Lança Perfume e MyFavoriteThing(s) e é hoje reconhecida como um dos principais cases de gestão dos últimos tempos. Fundada em 1986, a La Moda começou com um pequeno negócio familiar e, hoje, é referência em moda feminina. Desde o princípio teve como diferencial o trabalho artesanal e as peças ricas em detalhes. Com sede em Criciúma e uma estrutura física de mais de 15.000 m², conta com cerca de 850 profissionais diretos e 2.000 indiretos, que têm como principal propósito levar emoção à vida das pessoas.

Alexandre Freitas, coordenador de vendas de máquinas e equipamentos da Icon



Dedicação extrema e foco em resultados. Foi alicerçado nessa visão que o jovem empresário Alexandre Freitas, de apenas 33 anos, conquistou espaço no ambiente corporativo e em nove anos se consolidou em uma das maiores empresas brasileiras referência no setor de estamparia e máquinas eequipamentos, as Empresas Icon.

Formado em Gestão Empresarial pela FGV de Criciúma e especialista em Relações Internacionais pela Univalli, em Itajaí, Alexandre fundou sua primeira empresa em 2006, a Brasil Comex. A empresa que fomentava o relacionamento comercial entre companhias brasileiras e mercado estrangeiro atuou com fortes marcas como, Cecrisa e Buschinelli. Através dessa experiência, Alexandre estreitou o contato e aperfeiçoou seu know-how no ramo de porcelanato e produtos cerâmicos em geral. Por conta da relação com o segmento, neste mesmo período, foi convidado a integrar nas Empresas Icon pelo diretor da época, Sr. Clóvis Antonio Scotti.



A primeira atuação na Icon foi de assistente de vendas, em 2007. Durante este período vendeu a Brasil Comex, a fim de emprenhar-se exclusivamente a Icon. Sem perder os laços com sua especialidade, o internacionalismo, em 2010, se tornou vendedor, desempenhando atividades voltadas principalmente com ênfase em mercado externo. O reflexo de tamanha diligência chegou no final de 2016, período em que assumiu seu atual cargo de Coordenador de Vendas do segmento de Máquinas e Equipamentos. A curto prazo, o empresário, se prepara para mais um desafiador e importante marco em sua trajetória profissional: a preparação paravice-presidência da Empresa Icon. A perspectiva é que essa movimentaçãoaconteça para os próximos dois anos. Com isso, Alexandre vem estabelecendo seupróprio sucesso, ao mesmo tempo em que acompanha o desenvolvimento e ascensãoda empresa.

Richard Westphal, Cervejaria Lohn Bier



Graduado em Ciências da Computação, tem pós-graduação em Gestão Estratégica de negócios e é sommelier de cervejas pela Doemens Academy. Inaugurada em outubro de 2014, a Lohn Bier é umacervejaria tipicamente familiar, nascida do hobby de um de seus membros emproduzir cervejas artesanais. Do sobrenome alemão Lohn, oriundo da matriarca dafamília, vem a tradição e a excelência germânicas, que refletem no dia-a-dia daempresa e na qualidade superior de suas cervejas.

Painel Gestão de Valor

Quando? 11/05, às 8h30min

Onde? Parque Ambiental Encantos do Sul (Endereço: R. Gen. Osvaldo Pinto da Veiga, 001 - Santo André – Capivari de Baixo, SC)

Inscrições neste link