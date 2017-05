Um jovem de 23 anos morreu na manhã deste domingo ao ser atropelado na SC-350, em Rio do Oeste, no Vale do Itajaí. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o homem era morador de Laurentino, cidade vizinha, e foi atropelado no km 337 por volta das 5h25min. Até as 9h45min a PMRv não havia localizado o motorista, que fugiu do local sem prestar socorro.

