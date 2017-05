O Instituto Federal Catarinense (IFC) em Camboriú recebe no próximo sábado, 6 de maio, deficientes visuais de todo o Sul do país, que receberam seus cães através do projeto capitaneado pela instituição. O encontro é aberto ao público e a programação incluirá discussões sobre associativismo e políticas públicas de inclusão.



As vagas são limitadas, e quem quiser participar deve se inscrever através do e-mail projetocaoguia@ifc-camboriu.edu.br, ou do telefone (47) 2104- 0800. O IFC Camboriú é pioneiro na formação de instrutores e treinadores de cães-guias no país.