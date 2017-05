1 - Bombeiros ainda não sabem o que provocou o incêndio em hotel de Braço do Norte, no Sul de SC

Foto: Guilherme Hahn / Especial

Os moradores da cidade de Braço do Norte, no Sul do Estado, passaram o domingo tentando entender o incêndio que matou três pessoas e deixou outras sete feridas na madrugada de domingo. A paisagem do centro da cidade pacata, de 31 mil habitantes, mudou com o prédio do Hotel Rech chamuscado dentro e fora pelas chamas. Pouco antes das 3h, as chamas teriam começado na lanchonete, no térreo, e se espalharam pelo ambiente. Apesar de as chamas terem se concentrado no térreo, a fumaça atingiu todos os espaços do hotel nos andares de cima.



2 - Chapecoense vence o Avaí e leva vantagem para a decisão do Catarinense em Chapecó

Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

Final é jogo de bola e também de nervos. Os últimos estaduais mostraram isso. A Chapecoense reforçou o conceito no primeiro encontro com o Avaí pelo título do Campeonato Catarinense de 2017. Aproveitou um leve destempero do adversário para chegar ao fundo das redes. Os donos da Ressacada, palco do confronto, perderam o lateral Capa depois de 17 minutos do apito inicial.



3 - Morre, aos 70 anos, o cantor Belchior



Foto: Maurício Vieira / Agencia RBS

Cantor e compositor ícone da resistência à ditadura militar, Belchior foi encontrado morto na madrugada de domingo, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, interior do Rio Grande do Sul. O músico não tinha problemas de saúde, estava feliz, segundo os amigos, e tinha voltado a compor. De acordo com o laudo da necropsia, ele foi vítima de uma dissecação da aorta, principal artéria do corpo humano.

4 - Homem é morto a tiros na tarde de domingo em Joinville



Um homem de 21 anos foi morto na tarde deste domingo no meio da rua, no bairro Jarivatuba, zona Sul de Joinville. Fábio Meirelles estava na rua Florianópolis por volta das 15h30 quando foi atingido por pelo menos dois disparos, feitos por um homem que pilotava uma motocicleta.



5 - Macaco se desprende e homem morre esmagado

Um homem morreu na manhã deste domingo, 30, em Palhoça, após um acidente de trabalho. O uruguaio Fabián Fernandez, de 35 anos, erguia um caminhão para fazer reparos quando o macaco hidráulico se desprendeu e o veículo caiu esmagando seu crânio.