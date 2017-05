Um inquérito recém-aberto pela Polícia Civil e um laudo que deverá ser concluído até o fim do mês pelo Instituto Geral de Perícias devem esclarecer se o hotel atingido por um incêndio na madrugada do último domingo, em Braço do Norte, funcionava de maneira irregular. Três pessoas morreram asfixiadas pela fumaça e outras sete ficaram feridas.

Segundo o comando dos Bombeiros Militares de Tubarão, que abrange a região de Braço do Norte, o atestado de funcionamento do Hotel Rech estava vencido desde março de 2016. O atestado, conforme o comando, faz parte dos documentos necessários para a emissão do alvará do município. Ainda de acordo com a corporação, caberia ao proprietário do estabelecimento solicitar a regularização dentro do prazo.As informações foram repassadas ao portal de notícias G1.

O responsável pelo estabelecimento, Adriano Warmeling, no entanto, afirmou ao G1 que estava com as obrigações em dia. Como uma investigação já está em andamento na delegacia de Braço do Norte, a Polícia Civil da cidade solicitou a documentação aos bombeiros para confirmar eventuais irregularidades.

Apesar de apontarem que o atestado de funcionamento estava vencido, os bombeiros certificaram que o sistema de segurança estava instalado corretamente e funcionava na hora do incêndio. O que deu origem ao fogo e outras circunstâncias que possam ter dificultado o socorro às vítimas, como a ausência de saídas de emergência na edificação, são pontos que deverão ser esclarecidos no laudo do IGP.

O mesmo laudo é considerado peça-chave na elaboração do inquérito policial, que pode descartar ou não se houve indício de crime no incêndio e ainda apurar responsabilidades. Conforme relatos dos sobreviventes, o fogo teve início na lanchonete do térreo e fez com que a fumaça alcançasse os andares superiores do prédio, que era ocupado por oito hóspedes do Hotel Rech na noite de sábado para domingo.



Leia também:

"As vítimas foram intoxicadas pela fumaça", conta bombeiro que ajudou a apagar o fogo em hotel de Braço do Norte

Incêndio em Braço do Norte: duas vítimas eram turistas e uma morava no hotel



Três pessoas morrem em incêndio no Hotel Rech, em Braço do Norte