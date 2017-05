Em reunião na tarde desta quarta-feira em Brasília, o Ministério das Cidades prometeu repassar R$ 200 milhões para obras de Mobilidade Urbana em Florianópolis. Segundo o prefeito Gean Loureiro, o valor será destinado para a construção de binários na área continental do município, corredores de ônibus e a pavimentação de ruas. Além do repasse, o ministro Bruno Oliveira anunciou investimentos para a construção de casa populares do programa Minha Casa Minha Vida e sinalizou a possibilidade de finalizar as obras do Maciço do Morro da Cruz.

No setor da mobilidade, o dinheiro sairá do programa Avançar Mobilidade, orçado em R$ 3,7 que o presidente Temer deve lançar no dia 12 de maio, durante a marcha dos prefeitos, em Brasília.

Segundo o prefeito, o projeto na área continental está avaliado em R$ 40 milhões. Já a construção dos corredores de ônibus deve custar aos cofres da cidade R$ 30 milhões. Parte deste valor será complementado com outros recursos.



— Eu fiquei bem contente com a reunião. A gente levou uma comitiva para Brasília e apresentamos os projetos. Foi bastante positivo. Se tudo der certo, em meados do segundo semestre a gente vai poder começar as construções de mobilidade — avalia Gean.

Após a divulgação do programa, os projetos de todo o país serão inscritos e, em até três meses, os resultado sairá. Depois da autorização e do processo de licitação, as obras terão início.

Outras promessas

Além das obras de mobilidade, o Ministério deu sinais de investimentos na área social. Pelo menos 547 moradias para a população de baixa renda devem ser construídas com os recursos prometidos na reunião de ontem. Deverão receber as unidades, os moradores da Favela do Siri, do bairro Tapera, da comunidade Vila Aparacida e do Morro do Horácio. Atualmente, cerca de 16 mil famílias estão na fila do programa.

O projeto de infra-estrutura da prefeitura de Florianópolis para a melhoria dos acessos e serviços no Maciço do Morro da Cruz, que abrange 16 comunidades da Capital, também foi citado na reunião. Ministério e prefeitura acertaram a diminuição do valor de contrapartida do executivo municipal para a conclusão das obras.

