1 - Feriadão registra pelo menos 12 mortes nas estradas de SC



De sexta-feira até esta segunda-feira, durante o feriadão do Dia do Trabalhador, as estradas de Santa Catarina registraram pelo menos 12 mortes em acidentes nos trechos estaduais e federais. Um destes casos foi registrado na área rural do Oeste catarinense em que quatro pessoas morreram.



Foto: Jandir Sabedot / CampoEre.com

2 - Gasolina chega ao menor preço em Santa Catarina desde dezembro



Apesar do aumento no preço da gasolina e do diesel nas refinarias, anunciado pela Petrobras há mais de uma semana, o preço do combustível está em queda em Santa Catarina. Segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) concluída no último sábado, 29, a média de preço da gasolina na última semana foi a mais baixa registrada desde dezembro, uma queda de R$ 0,18 se comparado com o maior valor obtido no período, registrado em fevereiro. O levantamento foi realizado com base nos valores de 242 postos de combustível em 22 municípios catarinenses.



3 - Velório de Belchior tem música, multidão e empurra-empurra em Fortaleza

Do lado de fora, uma multidão aguardava. Uns cantavam. Outros choravam. Alguns, "bebiam o morto", como se diz no Ceará. Do outro lado da grade de entrada do Centro Cultural Dragão do Mar, em Fortaleza, o corpo sem vida de Belchior reencontrava a família que havia deixado para trás quando sumiu.



Foto: Tatiana Forte / O Povo

4 - Procissão dá início à temporada de pesca da tainha



Um encontro cultural no Rancho de Pesca Manoel Rafael, no Campeche, Sul de Florianópolis, deu início, na manhã desta segunda-feira, à temporada de pesca da tainha em 2017. Mais de 500 pessoas participaram do evento, que teve início com a tradicional procissão do Monumento do Pescador, na Av. Pequeno Príncipe, até a praia, seguida de uma missa.

Foto: Betina Humeres / DC

5 - 71% no país são contra reforma da previdência



Pesquisa do Datafolha mostra que sete em cada 10 brasileiros (71%) são contra a Reforma da Previdência, proposta pelo governo federal. A rejeição é ainda maior, 83%, entre funcionários públicos, que estão entre os grupos mais ameaçados pelas mudanças em discussão.



