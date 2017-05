A Procuradoria Regional de Direitos do Cidadão de Florianópolis realiza na tarde desta segunda-feira uma audiência pública para discutir os atrasos em repasses que afetam as cirurgias eletivas em Santa Catarina. Na audiência, os procuradores pretendem discutir as formas de financiamento e os processos de judicializações para a realização dos procedimentos não emergenciais no Estado. O encontro, gratuito e aberto a comunidade, ocorre no auditório do Ministério Púbico Federal, no bairro Agronômica, a partir das 13h30min.

Desde 2016, quando o governo federal cancelou os repasses para o programa de mutirões de cirurgias eletivas, a secretaria Estadual de Saúde passou a bancar o recurso. No entanto, com o caixa no vermelho, os mutirões foram suspensos e a dívida com os hospitais filantrópicos chegou a R$ 22 milhões.

Além do déficit, o reflexo foi a redução dos procedimentos. De acordo com os dados da pasta estadual, nos dois primeiros meses de 2017 houve queda de 59% nas cirurgias gerais e oftalmológicas – especialidades de maior demanda no SUS. Somadas as duas modalidades, entre janeiro e fevereiro do ano passado foram feitas em média 1.985 cirurgias, enquanto no mesmo período deste ano, foram cerca de 800.

Leia mais notícias:

Atraso no repasse de verbas reduz número de cirurgias eletivas em SC

Espera por cirurgias eletivas pode agravar quadro de pacientes, diz especialista