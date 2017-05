A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira em Florianópolis dois mandados de busca e apreensão na operação que investiga o comércio ilegal de uma droga conhecida como "Purple Drank". Foram apreendidas substâncias ilegais no Brasil e dois jovens responderão por tráfico de entorpecentes. A investigação começou em outubro de 2016.

O nome da droga vem do inglês "bebida roxa". Trata-se de uma mistura de refrigerante com um xarope contra a tosse a base de codeína, um subproduto do ópio. O medicamento é proibido no Brasil.

Os jovens investigados vendiam a droga pela internet, através de uma página em rede social. Eles produziam a mistura em casa e agora serão indiciados por tráfico de entorpecentes, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.

A presença da droga em Santa Catarina foi noticiada em reportagem da RBS TV em março de 2016. Na época, já havia relatos de jovens dependentes da substância, muito utilizada em festas. Segundo o psiquiatra entrevistado Marcos Zaleski, a mistura causa dependência e pode levar à morte.

— Esse tipo de xarope contém uma substância chamada codeína, que é derivado opioide, tem um potencial de dependência extremamente grande, e prometazina, que são antialérgicos. Quando você usa fora das doses terapêuticas, e por associação das duas drogas, você pode realmente ter um efeito de agitação, de euforia — explicou.