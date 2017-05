Um problema no sistema de iluminação na pista do aeroporto Serafim Enoss Bertaso cancelou a aterrissagem de um voo no início desta manhã em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Com a inoperância das luzes, os 160 passageiros que estavam na aeronave da Avianca pousaram em Florianópolis. Administrado pela prefeitura da cidade, o aeroporto ficou sem iluminação na pista perto das 23h30min de ontem. Segundo a administração do aeródromo, os voos diários seguem funcionando normalmente, mas os noturnos não devem acontecer se o problema não for resolvido.

Além do pouso não autorizado desta manhã, outro voo que seria feito pela mesma aeronave, com destino para São Paulo, precisou ser cancelado por alta de segurança. Alguns passageiros que compraram precisaram viajar para a Capital do Estado de ônibus oferecido pela companhia aérea. Já outros clientes foram orientados para mudar o horário dos voos.

Além da Avianca, as empresas Azul e Gol também operam no campo de aviação. Pelo menos duas decolagens e outras duas aterrissagens estão marcadas para esta noite.

Confira a íntegra da nota da prefeitura:

"A Administração Municipal informa que as luzes de balizamento da pista do Aeroporto Serafim Enoss Bertaso estão inoperantes. O problema foi identificado por volta das 23h30min desta terça-feira (02/05). Desde então, técnicos da Prefeitura de Chapecó trabalham ininterruptamente para identificar a causa e restabelecer as operações noturnas."



