A Polícia Militar apreendeu neste domingo 15 quilos de maconha e 26 "petecas" de cocaína no Rio Tavares, em Florianópolis. Um menor de idade foi apreendido e um homem de 20 anos foi preso suspeitos de serem proprietários das drogas.

A apreensão aconteceu durante uma incursão da PM na Servidão Divino Espírito Santo, no sul da Ilha. Os policiais abordaram um menor e encontraram com ele as 26 petecas de cocaína e R$ 30 em dinheiro.

Em seguida, a guarnição recebeu a denúncia de que um carro Volkswagen Golf suspeito estava estacionado na mesma rua. No veículo, foram encontrados 15 quilos de maconha. Após uma ronda, os policiais encontraram a casa do proprietário e o prenderam.