Em uma troca de tiros na noite desta terça-feira no Morro do Horácio, em Florianópolis, o Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) da Polícia Militar (PM) prendeu Jonatan Morais de Mattos, conhecido como Dexter, de 27 anos. Ele estava com um mandado de prisão aberto.

Antes da prisão, de acordo com a PM, houve "uma intensa troca de tiros". Com o homem foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros e um rádio comunicador. Mattos usava uma camiseta que lembrava quatro moradores do Horárcio mortos em trocas de tiros com a polícia.

Outra arma apreendida

A PM apreendeu mais uma arma na noite desta terça na Capital. Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) conseguiram encontrar uma pistola 765 na Comunidade Novo Horizonte, no Bairro Monte Cristo, na região Continental de Florianópolis. A arma estava com um homem, mas quando ele viu a viatura jogou a arma sobre um telhado.

Nas buscas os PMs encontraram a pistola com nove munições intactas. Perto dela havia também R$ 246. O suspeito fugiu e não foi encontrado. Segundo dados da PM, só neste foram apreendidas 1.142 armas em SC, sendo 153 na Capital catarinense.

