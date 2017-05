A Polícia Civil considera elucidada a chacina ocorrida nas madrugadas de 16 e 18 de abril no norte da Ilha, em Florianópolis. As investigações da Delegacia de Homicídios com apoio da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de São José descobriram que 12 pessoas participaram do crime que resultou na morte de duas pessoas na favela do Siri e quatro na Vila União, segundo a polícia (o DC reportou que foram cinco vítimas). Outras três pessoas ficaram feridas. O crime foi motivado por um acerto de contas entre facções rivais que disputam pontos de tráfico de drogas.

Dos 12 envolvidos, 10 foram identificados. Quatro mandados de prisão já foram expedidos pela Justiça, e dois foram cumpridos na quinta-feira nos bairros Serraria, em São José e Monte Cristo, na área continental de Florianópolis. Os suspeitos têm 24 e 29 anos e já tinham antecedentes criminais.

— O preso de 24 anos, com passagem por porte ilegal de arma de fogo, estava usando uma tornozeleira eletrônica no dia do crime. O outro acusado já possui antecedentes por tráfico de drogas — disse o delegado Eduardo Mattos, que comandou a investigação.