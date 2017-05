Deve ser assinado nesta quinta-feira o contrato para a nova administração do Hospital São Marcos em Nova Veneza, no Sul de Santa Catarina. A instituição está fechada há quase dois meses por conta dos atrasos nos pagamentos de funcionários e fornecedores. As informações são do Bom Dia Santa Catarina.

Com a assinatura do contrato, a unidade poderá voltar a atender a comunidade a partir de amanhã. Somente os serviços de cirurgias e outros procedimentos deverão ser retomados quando a instituição fizer uma nova parceria com o governo do Estado. A prefeitura da cidade informou que está providenciando também a religação de energia, cortada por falta de pagamento em abril.

Fechado desde março, o hospital não conseguiu honrar com os pagamentos de médicos e enfermeiros. O Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV), que administrava o local, teve o contrato rescindido e precisou entregar o prédio ao executivo municipal.

Leia mais notícias:

Sem receber, funcionários param e médicos pedem demissão no Hospital São Marcos, em Nova Veneza