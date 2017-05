1 - Homem atira em mulher e se mata em Blumenau



Um homem de 53 anos é suspeito de matar a namorada e, em seguida, tirar a própria vida na noite da última quarta-feira em Blumenau, no Norte de Santa Catarina. O crime aconteceu na Rua Nicolau Reiter por volta das 18h.



2 - Santa Catarina soma cinco mortes por gripe A neste ano

Santa Catarina registrou mais uma morte por gripe A neste ano. Depois das vítimas de Lages, Florianópolis, Jaraguá do Sul e São Miguel do Oeste, um paciente de Águas Mornas, na Grande Florianópolis, morreu por complicações causadas pelo vírus H3N2, um subtipo da gripe A. O homem de 52 anos tinha uma doença renal e hepática crônicas, diabetes e passou por um transplante. A morte aconteceu no último dia 21 de abril.

3 - Trabalhadores receberão parte dos lucros do FGTS; saiba se você terá direito

O governo federal anunciou que vai dividir o lucro obtido pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em 2016. A decisão faz parte da Medida Provisória 763/2016, a mesma que autorizou o saque das contas inativas do Fundo. Para o trabalhador, é um crédito a mais, mas, ao contrário da medida anterior, não será possível sacar os valores automaticamente, exceto quem já cumpre as exigências normais para isso, como demissão sem justa causa, aposentadoria ou doença. Este crédito deve ser discriminado no extrato do FGTS como "distribuição de lucro".



4 - Pescadores capturam primeiro lanço de tainha da temporada em Palhoça

O primeiro lance de tainha da temporada na Grande Florianópolis foi na manhã desta quinta-feira na praia da Pinheira, em Palhoça. Por volta das 7h, o pescador Manoel de Matos, que estava de vigia, levantou a bandeira para indicar que o cardume havia entrado na baía. Ao todo foram capturados 1.480 peixes.



5 - Fachin tenta reverter tendência de liberar presos da Lava-Jato

Guardião da norma constitucional e mais alta instância do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal (STF) expôs um desentendimento entre seus integrantes ao, pela primeira vez na Lava-Jato, tirar da cadeia três réus condenados pelo juiz Sergio Moro. Em três anos de operação, nenhum dos 79 habeas corpus que chegaram à Corte havia sido atendido integralmente até a semana passada.



