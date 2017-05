Uma manifestação de motociclistas nesta manhã na Via Expressa, em Florianópolis, deixou o trânsito congestionado nas principais vias de acesso à ponte Pedro Ivo Campos. O grupo, que chegou a fechar uma das pistas no sentido São José, protestou contra a reforma da previdência e o governo federal.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a intenção do grupo era diminuir a velocidade e congestionar o trânsito. A ação começou por volta das 8h50min e foi até as 9h20min. Além da BR-282, o reflexo do congestionamento sentido na BR-101 em São José, Palhoça e Biguaçu.

BR282 km 03 manifestação na via Estressa de motociclista. Pista bloqueada no sentido continente¿Ilha @SentidoIlha #InfoTransitoSC — Info Trânsito SC (@InfoTransitoSC) 4 de maio de 2017

