Sete mortes foram registradas em acidentes de trânsito nas rodovias estaduais e federais de Santa Catarina entre o sábado e a manhã de domingo. O primeiro caso aconteceu na SC-401, em Florianópolis, por volta das 5h30min, quando duas mulheres morreram ao terem a moto em que estavam atingida por um veículo, o motorista do carro foi preso em flagrante após teste de bafômetro detectar a presença de álcool em seu organismo.

O segundo acidente aconteceu por volta das 7h15min na BR-282, em Nova Itaberaba, no Oeste de SC. Uma moto com placa da cidade e um Fiat Uno com placas de Palma Sola, se envolveram em uma colisão frontal no km 557 da rodovia. O motociclista, de 24 anos, morreu no local. O motorista não teve lesões.

Outra ocorrência também foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Oeste catarinense, no município de Catanduva. Por volta das 12h um Gol com placas de Vargem Bonita, cidade vizinha, saiu da pista no km 411. Uma jovem de 27 anos morreu no local.

Durante a tarde, um motociclista morreu após um acidente de trânsito na rodovia Leonardo Bialeck, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar, a colisão foi em frente à igreja católica da Linha Batista e envolveu um Chevrolet Montana, cujo motorista estava alcoolizado.

O último acidente foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na SC-486, em Itajaí, e envolveu três veículos às 17h20min. Uma moto Suzuki, com placa de Palhoça, um caminhão Volvo, de Brusque, e um ônibus de São José colidiram lateralmente, no mesmo sentido da via. O condutor da motocicleta, um homem de 45 anos, morreu no local, não há registro sobre outras pessoas feridas.

N manhã de domingo, um homem foi atropelado na SC-350, em Rio do Oeste, no Vale do Itajaí. O jovem de 23 anos era morador de Laurentino, cidade vizinha, e foi atropelado no km 337 por volta das 5h25min. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

