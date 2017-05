As operações no aeroporto Serafim Enoss Bertaso, em Chapecó, foram normalizadas na tarde desta quarta-feira. O aeroporto ficou sem iluminação na pista por volta das 23h30min de terça, comprometendo um pouso e uma decolagem. Segundo informações da administração, técnicos da prefeitura detectaram um curto-circuito em um dos conjuntos de luzes de balizamento da pista, já reparado.

Durante a inoperância das luzes, uma aeronave da Avianca, com 160 passageiros, deixou de aterrissar em Chapecó e teve de descer em Florianópolis. Além do pouso não autorizado, outro voo que seria feito pelo mesmo avião, com destino a São Paulo, precisou ser cancelado por falta de segurança.

Os voos da tarde continuaram normalmente, mas havia risco de que novos voos noturnos fossem cancelados caso o problema não fosse resolvido a tempo. Além da Avianca, as empresas Azul e Gol operam no campo de aviação. Pelo menos duas decolagens e outras duas aterrissagens estão marcadas para esta noite.