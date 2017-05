Um tenente temporário do Exército Brasileiro, lotado no 28º Grupo de Artilharia de Campanha de Criciúma, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O homem de 23 anos estava em uma motocicleta no bairro São Luiz, por volta das 22h desta quinta-feira, quando foi abordado por policiais militares. Eles foram até o local depois de receber denúncias sobre uma entrega de drogas, e encontraram o tenente com maconha e 25 micropontos de LSD.

Durante a abordagem, o homem informou que havia mais drogas na residência, localizada no Morro Estevão. Lá, os policiais encontraram 17 comprimidos de ecstasy e mais uma quantidade de maconha, totalizando 506 gramas da erva. Também foram apreendidas munições de diversos calibres. No momento da identificação do suspeito, ele se apresentou como tenente temporário do Exército, informação confirmada pela Polícia Militar.

Com a prisão em flagrante, o assunto ficará a cargo da Central de Plantão Policial. Segundo o coordenador da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma, delegado André Milanese, o homem está preso no quartel do exército.



