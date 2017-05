Das nove pessoas que ficaram feridas no incêndio em um hotel de Braço do Norte, no Sul de SC, na madrugada deste domingo, ao menos três continuam internadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem de 45 anos permanece em observação no hospital da cidade. Já as outras duas vítimas, que não tiveram a identidade divulgada, seguem hospitalizadas em Tubarão. O quatro das vítimas é estável.

No momento em que as chamas começaram, pouco antes das 3h, 10 pessoas estavam no local. Das vítimas, três morreram: Cristina Miranda Schimitt, 59, Alexandre Frontino, 32, e Yasmin Streger, 13. Outras três pessoas, XX, que chegaram a ser internadas, foram liberadas na noite de ontem.

"Vi a fumaça e corri para a porta", relata homem que sobreviveu ao fogo



Anderson Aparecido Vitório, 32 anos, o único sobrevivente que não se feriu, conversou com a reportagem e contou como foi a ação dos bombeiros:



Bombeiro fala sobre incêndio em hotel de Braço do Norte



Na manhã de ontem, após o resgate das vítimas e o controle das chamas, o Corpo de Bombeiros e o Instituto Geral de Perícias trabalharam nos escombros. O laudo completo da perícia deve ser divulgado em 30 dias. Ontem, a estrutura foi isolada com tapumes.



