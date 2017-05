1 - Raimundo Colombo vai pedir a privatização do aeroporto de Navegantes



O prefeito de Navegantes, Emílio Vieira (PSDB), enviou um ofício ao governador Raimundo Colombo (PSD) em que formaliza o pedido de intermediação do Governo do Estado junto ao governo federal, para inclusão do Aeroporto Ministro Victor Konder na nova rodada de concessões de aeroportos. O documento foi entregue por Paulo Bornhausen (PSB), que preside o Conselho Consultivo do projeto InovAmfri e responsável pela articulação.



Foto: Marcos Porto / Agencia RBS

2 - Inscrições para vestibular de inverno terminam nesta quinta-feira



As inscrições do Vestibular de Inverno da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) terminam às 23h59 desta quinta-feira, 4. São oferecidas 2.056 vagas para 39 cursos em 25 cidades catarinenses. As provas para a educação a distância serão realizadas dia 28 de maio e para os cursos presenciais no dia 4 de julho. As inscrições podem ser feitas pelo site da universidade.



Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

3 - Facção de SP está por trás de sequestro com pedido de resgate em bitcoins em Florianópolis



Ao menos 20 criminosos integrantes de uma facção de São Paulo estão por trás do sequestro da mulher de 32 anos moradora de Florianópolis libertada pela Polícia Civil de Santa Catarina no último sábado. A vítima é esposa de Rocelo Lopes, um dos principais empresários do mercado financeiro do ramo de câmbio digital do País e comercializador de bitcoins, a quem os bandidos exigiam R$ 115 milhões em moedas digitais.



4 - Usuários da Uber podem usar cartão de débito



Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

A partir desta terça-feira, usuários da Uber de todo o Brasil poderão pagar as viagens usando o cartão de débito. A novidade é que o pagamento é feito direto pelo aplicativo, sem a necessidade de usar a máquina para passar o cartão. Conforme a Uber, a iniciativa surgiu há um ano, quando a empresa começou a desenvolver, junto aos bancos, a tecnologia que permite a utilização da ferramenta.



5 - Inquérito deve confirmar se hotel atingido por incêndio no Sul de SC funcionava de forma irregular



Um inquérito recém-aberto pela Polícia Civil e um laudo que deverá ser concluído até o fim do mês pelo Instituto Geral de Perícias devem esclarecer se o hotel atingido por um incêndio na madrugada do último domingo, em Braço do Norte, funcionava de maneira irregular. Três pessoas morreram asfixiadas pela fumaça e outras sete ficaram feridas.