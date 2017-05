VÍDEO: motociclista se acidenta e é roubado enquanto aguarda socorro em túnel de Florianópolis /

Um motociclista se acidentou no Túnel Antonieta de Barros, em Florianópolis, e teve sua moto, carteira e documentos roubados enquanto estava caído no chão, inconsciente. A colisão ocorreu durante a madrugada, às 3h25min, na galeria sentido Centro-bairro. O motociclista foi encaminhado para o Hospital Regional de São José e morreu devido a uma parada cadiorrespiratória.

Pelas imagens da central de monitoramento do túnel, é possível ver um homem se aproximando logo após a colisão e, em seguida, mexendo no bolso do motociclista ferido. Segundo a PMRV, esse primeiro homem, possivelmente um usuário de drogas, levou a carteira com documentos do ferido.

Em outra imagem, é possível ver outro homem saindo do túnel com a motocicleta, sem os faróis ligados e sem capacete, às 3h35min. Dois minutos depois, chega a Polícia Militar, que encontra o motociclista inconsciente. O Samu chega ao local do acidente às 3h40min e faz o atendimento do motociclista, encaminhando-o para o Hospital Regional de São José, onde ele morreu em função de uma parada cardiorrespiratória.

Em um primeiro momento, é possível ver o motociclista entrando no túnel e dirigindo em zigue-zague, até se chocar contra a mureta do túnel. Até o momento, não há informações se o motorista teve um mal súbito ou se ele estava alcoolizado.

A Polícia Militar encontrou a moto roubada por volta das 7h no bairro Rio Tavares, no Sul da Ilha. Segundo a corporação, o ladrão chegou a se chocar com a viatura e fugiu correndo. Ele não foi localizado até as 11h.

