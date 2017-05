Um problema no sistema de iluminação na pista do aeroporto Serafim Enoss Bertaso cancelou a aterrissagem de um voo em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Com a inoperância das luzes, os 160 passageiros que estavam na aeronave da Avianca pousaram em Florianópolis. Administrado pela prefeitura da cidade, o aeroporto ficou sem iluminação na pista perto das 23h30min de ontem. Segundo a administração do aeródromo, os voos diários seguem funcionando normalmente, mas os noturnos não devem acontecer se o problema não for resolvido.

Além do pouso não autorizado desta manhã, outro voo que seria feito pela mesma aeronave, com destino a São Paulo, precisou ser cancelado por falta de segurança. Por isso, alguns passageiros precisaram viajar para a Capital do Estado de ônibus, oferecido pela companhia aérea, a fim de embarcar em outra aeronave. Já outros clientes foram orientados a mudar o horário do voo.

A prefeitura de Chapecó admitiu que há um problema de iluminação na pista, que ainda não tem prazo para ser resolvido. No final da tarde, a administração municipal deve se pronunciar novamente sobre a situação.

Além da Avianca, as empresas Azul e Gol operam no campo de aviação. Pelo menos duas decolagens e outras duas aterrissagens estão marcadas para esta noite.

Confira a íntegra da nota da prefeitura:

"A Administração Municipal informa que as luzes de balizamento da pista do Aeroporto Serafim Enoss Bertaso estão inoperantes. O problema foi identificado por volta das 23h30min desta terça-feira (02/05). Desde então, técnicos da Prefeitura de Chapecó trabalham ininterruptamente para identificar a causa e restabelecer as operações noturnas."



