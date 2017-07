Representantes das academias das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Instituto Geral de Perícias e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) participarão de um encontro de intercâmbio interno nesta quinta-feira, em Florianópolis. A expectativa é de incrementar a troca de experiência, melhorar o relacionamento e a integração entre as equipes de formação, informou em nota a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Será o primeiro encontro que reunirá as instituições de ensino da segurança pública catarinense em iniciativa da Diretoria de Formação e Capacitação Profissional da SSP. O evento será no auditório da secretaria, no Continente, a partir das 14h.

Entre os pontos a serem abordados estão a realidade acadêmica da segurança, a estrutura, as necessidades e as capacidade de atendimento. Com exceção do Detran, as polícias, os bombeiros e o IGP contam com academias próprias reconhecidas como instituição de ensino superior pelo Conselho Estadual de Educação.